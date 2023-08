Edyta Górniak i Maryla Rodowicz pobiły Agnieszkę Chylińską i Kayah. Wielki triumf TVP

Gwiazda show TVN o śmierci synka. Zostawiła jego ciało do badań

To koniec

Remont mieszkania Elżbiety Dmoch. Gwiazda "Dwa plus jeden" żyła w koszmarnych warunkach!

Co się stało?

To było naprawdę muzyczne lato. Trzy największe stacje telewizyjne prześcigały się w tym, by to ich festiwale zgromadziły najwięcej widzów przed ekranami. Już w maju zobaczyliśmy Super Hit Festival, gdzie Dawid Kwiatkowski (27 l.) świętował 10-lecie pracy artystycznej. Imprezę Polsatu oglądało średnio 1,71 mln widzów.

Telewizja Polska wygrała pojedynek na festiwale

Telewizja Polska, jak zawsze, zaprosiła nas w czerwcu do Opola. Tegoroczny festiwal, ze względu na jubileusz, był wyjątkowy i obfitował w niezapomniane występy takich legend jak Czerwone Gitary i Skaldowie. Nic dziwnego, że widzowie tak tłumnie zasiedli przed telewizorami. Średnia widownia wynosiła aż 1,94 mln! Najsłabiej wypadła impreza TVN w Sopocie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Top of the Top Festival, choć postawił na znanych artystów młodego pokolenia - m.in. Ewę Farną (30 l.) i Julie Wieniawe (25 l.), a także Kayah i Agnieszkę Chylińską oraz prowadzących związanych ze stacją, zgromadził 1,6 miliona widzów. Kolejny pojedynek na festiwale już za rok.

Natasza Urbańska objada się przed koncertem w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.