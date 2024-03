Wielkie zmiany w życiu gwiazd TVN. Wielki dom, ciąża i sesja topless

Nie żyje pierwszy mąż Magdy Mołek. Poznała go przez maile

Poznaliśmy wiek mamy Roksany Węgiel. To po prostu niebywałe! Ewidentnie coś tu nie gra

Prezenter porannego programu TVN już niebawem zamieszka w przestronnym domu z wielkimi oknami. Damian Michałowski (36 l.) razem z pieskiem odwiedził budowę nowego lokum, które ma interesujący widok na zewnątrz. - Z okazji Dnia Mężczyzny moja kochana żona pozwoliła mi myć okna w naszym domu zawsze, kiedy tylko będę chciał ❤️ Doceniam ten niezwykły gest😅 Tak zupełnie na serio, podczas budowy najważniejsi są ludzie, na których się trafia. Na szczęście trafiamy na razie dobrze, choć kilka razy już prawie się nacięliśmy🤷🏼‍♂️Dlatego chciałbym Wam kogoś polecić - choć to żadna współpraca - fachowcy od okien z @eltor_okna - wszystko wyjaśniają od początku do końca, dbają o klienta, nie traktują go z góry, nie próbują wykiwać, są w dobrych cenach i trzymają się terminów! Panowie - czapki z głów! - napisał współgospodarz "Dzień dobry TVN".

Zmiany także u zwycięzcy ostatniej edycji "Top model". Dominik Szymański już wkrótce zostanie ojcem. Na świat w czerwcu ma przyjść jego córka, Aurora. Matką dziecka jest jego koleżanka z programu, Amelia Wnęk, która dla Szymańskiego jakiś czas temu rozstała się z narzeczonym.

wspominając gwiazdy TVN, warto też zwrócić uwagę na odważną sesję zdjęciową Nel Kaczmarek (24 l.). Młoda aktorka znana z serialu "BrzydUla", gdzie grała siostrę głównej bohaterki, pozowała topless, zasłonięta jedynie dużym wachlarzem.