TVN w wiosenny sezon wszedł z przytupem. Na imprezie ramówkowej, która miała być tajna, pojawiły się wielkie gwiazdy stacji, m.in. Magda Gessler, Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek, Malwina Wędzikowska, Ewa Drzyzga, Dorota Szelągowska, Katarzyna Warnkę, Krzysztof Skórzyński, Paulina Krupińska, Agnieszka Cegielska i Wojciech "Łozo" Łozowski. Oczy uczestników eventu zorganizowanego z okazji wiosennej ramówki TVN zwrócone były przede wszystkim na Magdę Gessler i Julię Wieniawę. Panie znalazły się na przeciwnych biegunach wielopokoleniowości. Obie przyćmiły resztę imprezujących swoimi strojami. Restauratorka zaskoczyła suknią w czarno-białą szachownicę i dodatkami w panterkę. Z kolei młoda aktorka postawiła na wysokie buciory na obcasie i kreację z odsłaniającym sporą część dekoltu gorsetem zdobionym cekinami. "Co to ma być?!" - aż chciało się powiedzieć, patrząc na Magdę Gessler i Julię Wieniawę na ramówkowej imprezie TVN. Trzeba przyznać, że obie panie zaskoczyły swoimi strojami. Myślicie, że dobrze dobrały swoje kreacje? W naszej obszernej galerii prezentujemy zdjęcia z ramówkowej imprezy TVN. Nie tylko Magda Gessler i Julia Wieniawa zadały szyku. Nam przypadły do gustu stylizacje Katarzyny Warnke i Małgorzaty Rozenek.