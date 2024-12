Wieloręki Budda? Janosik? Faraon? Bóg Wisznu...? A nie, to nasz Szpak!

Michał Szpak na sylwestrze TVP

Ale numer z tego Michała Szpaka! Kiedy już myślimy, że niczym nas nie zaskoczy, on wchodzi cały... na złoto. Artysta jako jedna z gwiazd "Sylwestra w Dwójce" ma w tym roku niezłą konkurencję, bo line-up gwiazd jest wyjątkowo wypełniony po brzegi mocnymi nazwiskami. Majka Jeżowska w cekinowej mini z falbaniastym trenem, Tatiana Okupnik w różowym kombinezonie w stylu disco czy rozgogolona Blanka to tylko niektóre z nich.

Dla Szpaka jednak taka konkurencja wydaje się jedynie motywującą, bo w tym roku wymyślił coś tak dziwnego i zjawiskowego, że aż opadły nam szczęki. Artysta pojawił się na scenie zestrojony od stóp do głów na złoto z kompletem... o ile dobrze liczymy - 10 rąk. Do tego na głowie coś w stylu czapki Janosika z legendarnego serialu, z tym że również - a jakże - w złocie.

Michał Szpak na scenie "Sylwestra z Dwójką"

Do tego Michał Szpak, juror ostatniej edycji programu "The Voice of Poland", został na scenę wniesiony przez tancerzy stylizowanych na Egipcjan z czasów Faraonów. Szpak zrzucał z siebie kolejne warstwy kreacji, w tym złoty płaszcz do ziemi, aż został w błyszczących spodniach i kamizelce na gołą klatę.

Można powiedzieć, że niejako zdradził wcześniej, co się szykuje - kilka godzin przed występem wrzucił na swój Instagram post z przygotowań, podpisany: "Robię się bóstwo". Nie skłamał! Przypominał bóstwo Wisznu lub wielorękiego Buddę, przynajmniej w pierwszej wersji kreacji.

Muzyk uwielbia szokować, prowokować i wzbudzać sensację. Od dawna kojarzy nam się z piórami, cekinami, makijażami i oczywiście swoją bujną fryzurą. Tym razem jednak, do wyjątkowo strojnego kostiumu, uspokoił swoje szalone loki za pomocą prostownicy.

