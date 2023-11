Izabella Krzan w ostatnich latach z modelki stała się prezenterką TVP. I to nie byle jaką, bo jedną z najpopularniejszych. Widzowie uwielbiają ją oglądać w programie "Pytanie na śniadanie", a wcześniej w "Kole fortuny". Miss Polonia 2016 i modelka została gwiazdą TVP w 2017 roku. Od tamtego czasu radzi sobie coraz lepiej. Czy jednak tak pozostanie? Jest to o tyle istotne, że opozycja zapowiadała w czasie kampanii wyborczej głębokie zmiany w TVP - również kadrowe. Czy pozycja Izabelli Krzan jest zagrożona? Do końca nie wiadomo. Wiadomo za to, co czeka Krzan, jeśli jej przygoda faktycznie z TVP się skończy. Kiedy nadejdzie moment pożegnania, z pewnością będą to bardzo smutne chwile.

Czytaj także: Izabella Krzan w końcu pokazała chłopaka. Zupełnie inny niż poprzedni! Gorące fotki

Wiemy, co teraz czeka Izabellę Krzan. Widzowie TVP płaczą, to będzie smutne pożegnanie

Izabella Krzan sama jakiś czas temu przyznała, że ma konkretny plan na siebie po ewentualnym zakończeniu współpracy z TVP. I choć prezenterka wróżyła, że stanie się to, gdy będzie miała około 40-50 lat (jeśli decyzja zależałaby od niej), to nie wiadomo, czy zapowiadana nowa władza "pozwoli" jej funkcjonować w strukturach telewizji tak długo. Niezależnie od tego, kiedy nastąpi jej zniknięcie z TVP, czym będzie się zajmować?

- Gdzieś docelowo chyba marzę, żeby mieć 40-50 lat i swoją agroturystykę. Mnóstwo adoptowanych zwierząt i totalnie przenieść się na wieś. To jest moje marzenie, aby wrócić znowu na Mazury – powiedziała Izabella Krzan w rozmowie z serwisem Plotek.

Modelka widzi się w miejscu "pełnym spokoju, ciszy i zwierząt". Wtedy założy własny biznes. Widzowie TVP już płaczą, myśląc o tym, jakie pożegnanie Krzan będzie wtedy smutne. A kiedy ono nastąpi, dowiemy się w swoim czasie. Życzymy powodzenia w tej i następnej karierze.

Zobacz galerię zdjęć: Tak mieszka Izabella Krzan

Sonda Będziesz tęsknić za Izabellą Krzan, jeśli kiedyś zabraknie jej w TVP? Tak Nie Może trochę