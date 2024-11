Kayah teraz i 24 lata temu. Tak zmieniła się jej twarz. Plotkowano o poprawianiu urody, a to wszystko przez chorobę

Już niedługo, bo 31 grudnia 2024 roku na widzów Polsatu i publiczność zgromadzoną na Rynku Staromiejskim czeka noc pełna wielkich emocji, przebojów i znanych rytmów, na które czekają widzowie w całej Polsce. W Toruniu pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej, gwarantując wspaniałą sylwestrową zabawę zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i widzów przed telewizorami.

Kto wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024?

Wśród artystów, którzy sprawią, że sylwestrowa noc w Toruniu będzie niezapomniana, znajdą się między innymi: Doda, Kayah, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Zakopower, bracia z Golec uOrkiestra oraz Boys. Wystąpią również wokaliści młodego pokolenia tacy jak Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Skolim, Natalia Nykiel. To tylko część artystów, którzy pojawią się 31 grudnia 2024 roku na wielkiej scenie. Kolejnych wykonawców fani wydarzenia poznają już wkrótce.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo 31 grudnia od godziny 20:00 na antenie Polsatu oraz na toruńskim Rynku Staromiejskim. Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat, gospodarze wydarzenia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Torunia Paweł Gulewski. Współorganizatorem jest SOS Music.

Maryla Rodowicz nie wystąpi w TVP

Maryla Rodowicz od jakiegoś czasu nie współpracuje już z Telewizją Polską. Gwiazda wprost mówiła, że czuje się "wyoutowana".

Jestem wyoutowana przez TVP od roku, od Opola. Oni mnie po prostu skreślili. Nie najlepiej się z tym czuję, ale jakoś sobie radzę - mówiła jakiś czas temu wielka gwiazda w rozmowie z Plejadą.

Maryla nie została też zaproszona do nagrania nowej wersji piosenki "Moja i twoja nadzieja", nikt nie pomyślał też, by zaangażować ją do pracy przy koncercie TVP dla powodzian, który odbył się 26 października. Warto wspomnieć, że w nagraniu pierwszej wersji z 1997 roku brała udział.

Będę śpiewać teraz kolędy z Polsatem, będę śpiewać na sylwestra z Polsatem. Trzeba się ratować. Trzeba dalej żyć, prawda? Nie ma tak dużo możliwości, bo nie ma tak dużo stacji telewizyjnych, które organizują takie wielkie imprezy jak sylwester - powiedziała w tym samym wywiadzie Rodowicz.

