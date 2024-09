Maryla Rodowicz nie wychodzi z domu bez peruki? Co za zdjęcia! Tak jej włosy wyglądały lata temu

Maryla Rodowicz od kilkudziesięciu lat rządzi polską sceną muzyczną. Gwiazda wierna jest wizerunkowi, do którego jej fani zdążyli przywyknąć - kolorowe ubrania, szalone nakrycia głowy i buty, które budzą co najmniej zaskoczenie. Jest też blond czupryna z grzywką. Długie włosy bardzo odmładzają Rodowicz, ale jej wielbiciele zastanawiają się, czy to nie peruka. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały włosy gwiazdy!