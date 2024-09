Maryla Rodowicz o ślubie nastoletniej Roksany Węgiel. Jej słowa zaskakują!

Ona świadomie podchodzi do tego co robi, jest niesamowicie zdyscyplinowana. No i jeszcze wyszła za mąż, mając 19 lat. Wszyscy chcą być dziś singlami, ludzie mają po 30 lat i boją się pójść do ołtarza. Ona to zrobiła! To dla mnie szok, ale podziwiam ją za odwagę i determinację - powiedziała Maryla.