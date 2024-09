Muzyka łączy pokolenia. Udowodni to nowa płyta Maryli Rodowicz, która zamierza nagrać swoje hity z młodymi artystami polskiej sceny. Jakiś czas temu nagrała nową wersję swojego przeboju "Sing sing" razem z Mrozem. Piosenka podbiła radiowe listy przebojów.

Teraz padło na Roxie Węgiel, z którą Maryla Rodowicz stworzyła elektroniczną wersję piosenki "Damą być".

Ta współpraca wyszła naturalnie, gdy Roxie zaprosiła mnie do "Tańca z Gwiazdami", żebym zaśpiewała do jej tańca utwór "Niech żyje bal" - opowiada nam Maryla. - To Roxie wybrała piosenkę "Damą być". Na tę płytę to zawsze artyści wybierają repertuar. Byłyśmy razem w studiu i to nawet ze dwa razy, by dopieścić piosenkę - dodaje gwiazda.