Roxie Węgiel i jej ukochany Kevin Mglej najpierw wzięli ślub cywilny, który starali się utrzymać w tajemnicy, a kilka miesięcy później kościelny. O tym było wyjątkowo głośno. Już można stwierdzić, że był to gwiazdorski ślub roku! Nastolatka wyglądała pięknie w białej sukni, a nawet w trzech białych sukniach, a jej mąż starał się prezentować równie elegancko.

Ślub był bardzo uroczysty - w kościele rozstawiono świece, młoda para siedziała na eleganckich krzesłach, oczywiście odprawiono mszę. Z kolei wesele przeniosło gości Roxie i Kevina wprost do Włoch - odbyło się w uroczej winnicy, a weselnikom podano włoskie dania, które kosztowały krocie. Zaproszeni goście bawili się w namiocie, stoły i krzesła ozdobiono białymi dodatkami, kwiatami. Ponieważ i Roksana, i jej mąż są bardzo wierzący, nie zabrakło religijnych akcentów.

Okazały, kilkupiętrowy tort udekorowany białymi piórami ustawiono na przezroczystej podstawce. Znalazł się na niej napis z Biblii.

"O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Pieśń nad Pieśniami" - można było odczytać cytat z Pisma Świętego.

To wszystko rozbawiło Kubę Wojewódzkiego, który o Roxie i jej ślubie wspomniał w felietonie dla "Polityki".

Kuba Wojewódzki wbił szpilę Roxie Węgiel. Wzięła ślub bardzo młodo, on nigdy tego nie zrobił

Kuba Wojewódzki słynie z ciętego języka i tego, że jest wiecznym kawalerem. Nic więc dziwnego, że ślub Roxie Węgiel mocno go poruszył. Był bardzo głośnym wydarzeniem, panna młoda jest jeszcze nastolatką, a całość miała mocno religijną oprawę.

"19-letnia Roksana Węgiel i 28-letni Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydyni. To zrozumiałe. Jak się bierze ślub w takim wieku, to potrzeba dwoje świętych, żeby to ogarnąć" - napisał Wojewódzki.

Kuba jest już po 60., ale nigdy nie był mężem, choć wielokrotnie plotkowano o tym, że wziął ślub. Zawsze jednak dementował te doniesienia.

