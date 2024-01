Wiemy, jak Kasia Cichopek zareagowała na Marcina Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami". Wymowne słowa

Powrót do "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Polsat proponował Marcinowi Hakielowi już przeszło rok temu, zaraz po rozwodzie z Kasią Cichopek. Jednak po tym, jak zostawiła go żona, nie czuł się na siłach, by wygłupiać się w programie rozrywkowym.

- Mnie już chcieli do tej edycji, która się odbyła tuż po rozwodzie, ale nie byłem na tym etapie i powiedziałem, że chciałbym prosić o pauzę, bo po prostu nie chciałem tak wszystkiego naraz. Dzisiaj mam na to czas - powiedział w jednym z wywiadów.

Marcin Hakiel wraca do Tańca z Gwiazdami

Rozmowy z tancerzem toczyły się ponad rok. Jak dowiedział się "Super Express", rozważane były dwie opcje - Marcin mógł wrócić na parkiet lub zasiąść za jurorskim stołem. Produkcja zaproponowała mu obie role - tańczenie w najbliższej edycji i ocenianie gwiazd w kolejnej. Marcin zgodził się na takie rozwiązanie.

- Mam swój PESEL, znam swoje ograniczenia (...) jestem takim tancerzem starej daty. Najbardziej bym chciał jako juror, bo mam już trochę lat, ale jak trzeba będzie zatańczyć, to zatańczę - zadeklarował kilka miesięcy temu w rozmowie z Pudelkiem.

Z naszych ustaleń wynika, że Marcin Hakiel może zatańczyć w parze z Roksaną Węgiel (19 l.), Dagmarą Kaźmierską (48 l.) lub Beatą Kowalską (57 l.). O tym, z kim przyjdzie mu współpracować, sam dowie się dopiero za kilka dni.

Marcin Hakiel raz wygrał "Taniec z Gwiazdami" - w drugiej edycji show w TVN, gdy tańczył ze swoją przyszłą żoną Kasią. Gdy kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze spekulacje o powrocie gwiazdora do programu, w rozmowie z "Super Expressem", Cichopek wymownie to skomentowała. - Gratuluję i życzę powodzenia - powiedziała. Myślicie, że to szczere gratulacje?