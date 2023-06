Mamy zdjęcia

Wieniawa odsłoniła biust, Goździalska świeciła majtkami, a Bovska zapomniała się ubrać?! Tak wyglądały gwiazdy na imprezie "Glamour"

deck 15:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Urodziny magazynu "Glamour" były okazją do tego, by gwiazdy zadały szyku. Niestety, nie wszystkim się to udało. Jedną z najlepiej ubranych gwiazd imprezy była Julia Wieniawa. Aktorka wybrała kusą, czerwoną sukienkę, która odsłaniała jej biust. Wpadkę zaliczyła jednak wokalistka Bovska, która pozowała do zdjęć w wymiętej bieliźnianej sukience. To nie wyglądało dobrze... Zobaczcie zdjęcia.