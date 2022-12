Wieniawa skończyła 24 lata! Pamiętacie jej wszystkie medialne związki?

Bachleda-Curuś ucieka do Polski przez Colina Farrella?! Szokujące doniesienia o poważnych kłótniach!

Kiedy Julia Wieniawa rozpoczynała karierę na planie "Rodzinki.pl" (zobacz, jak zmienił się serialowy Kacper Boski), chyba nikt nie spodziewał się, że stanie się pierwszoligową celebrytką i jedną z najpopularniejszych aktorek. W przestrzeni publicznej przez długi czas funkcjonowała jako "dziewczyna Antka Królikowskiego". I nieważne, jak starałaby się walczyć o swoje dobre imię i mówić, że do wszystkiego doszła sama, relacja ze znanym aktorem znacząco jej w tym pomogła.

Julia Wieniawa skończyła 24 lata! Nie miała szczęścia w miłości

Julia Wieniawa i Antek Królikowski zaczęli spotykać się w 2017 roku i choć ich relacja początkowo była owiana tajemnicą, z czasem zaczęli pojawiać się na branżowych imprezach i publikować w sieci romantyczne selfie. Zdecydowali się nawet razem zamieszkać i adoptować psa, którego dziś wychowuje aktor. Różnica wieku, jaka ich dzieliła (9 lat), dała się w końcu we znaki i doszło do rozstania.

Oboje szybko znaleźli nowe obiekty westchnień. Antek związał się z nieznaną szerszej publiczności prawniczką Kasią, a Julka z bardzo znanym gitarzystą Baronem, debiutując jako para na imprezie lodów Magnum. Aktorkę i muzyka Afromental dzieliło jeszcze więcej lat i choć zapewniali, że nie stanowi to dla nich żadnego problemu, rzeczywistość okazała się brutalna i faktycznie okazało się, że oboje są na innych etapach życia i mają inne priorytety.

- Spędziłam wspaniałe pół roku z Alkiem i serdecznie go pozdrawiam. Życzę mu jak najlepiej. Przyjacielskie stosunki to klucz do pozytywnych rozstań. Bo związki powinny się rodzić z przyjaźni - mówiła wówczas reporterce serwisu Jastrząb Post.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbickim - miłość jak z bajki i smutny finał

Po dwóch nieudanych medialnych związkach Wieniawa nie chciała na nowo angażować się w poważną relację, zwłaszcza że zawodowo wzięła sobie na głowę bardzo dużo. Kolejne filmy, plan serialu "Zawsze warto", poza tym działała prężnie jako influencerka i ambasadorka wielu marek, co wiązało się z licznymi wyjazdami za granicę. Cały czas rozwijała jednak przyjaźń z Nikodemem Rozbickim (30 l.)...

Związek z aktorem przez długi czas był tajemnicą i choć media spekulowały, że tych dwoje łączy coś więcej, oni konsekwentnie unikali tego tematu, nie prowokując nikogo i nie publikując wspólnych zdjęć. Z czasem to się jednak wydarzyło, by po dwóch latach od oficjalnego ogłoszenia, że są parą, rozstać się w zgodzie i w przyjaźni.

Aktualnie Julka nie ma najwyraźniej czasu na miłość, ponieważ właśnie wyruszyła w trasę koncertową, która promuje jej debiutancki krążek "Omamy". Aktorka, która w ostatnich tygodniach nazywana jest częściej wokalistką, cieszy się, że może rozwijać kolejną pasję. W naszej galerii zobaczycie, jak zmieniała się Julia Wieniawa na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Julka, sto lat!