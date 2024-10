Ewa Szykulska od czasu do czasu pojawia się w mediach. Na ogół jej wywiady nie przechodzą bez echa. Niedawno rozmawiała z portalem Gazeta.pl. Zdradziła wówczas, że korzystała z pomocy psychiatry. Zaznaczyła, że jest przy "zdrowych zmysłach", ale ma mniej energii i "ładnego patrzenia na świat". Doskwiera jej za to samotność.

- mówiła Ewa Szykulska, która w czasach PRL uznawana była za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Jej znakiem firmowym był także fantastyczny głos.

Teraz gwiazda zdecydowała się na inne wyznanie. Dotyczy ono jej ukochanego wujka Wieśka. Ewa Szykulska go wyoutowala i ujawniła, że mężczyzna był gejem. W magazynie dla społeczności LGBT "Replika" wyjaśniła, dlaczego teraz zdecydowała się o tym opowiedzieć. - Mówię o tym, bo chcę. To dla mnie swoistego rodzaju coming out w imieniu innego pokolenia - podkreśliła Ewa Szykulska i dodała, że zawsze wiedziała, że o tym opowie. Wcześniej nie było ku temu okazji i nikt jej o to nie pytał.

Dla mnie Wiesiek, mój stryj, był moim ukochanym wujkiem i moim przyjacielem. To on jako pierwszy prowadził mnie za rękę, bardzo często razem z moją babcią Leokadią, do teatru, do opery, do muzeów i na wystawy. Być może to on wywołał iskierkę, która sprawiła, że zdawałam do szkoły teatralnej. Wujek Wiesiek uczył się śpiewu u wielkiej Ady Sari, ale przerwała to jego choroba. Był potem urzędnikiem państwowym. I zawsze wielkim nadwrażliwcem, którego bardzo kochałam