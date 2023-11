Od rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela minęło już ponad 1,5 roku. Byli małżonkowie zaczęli układać sobie życie na nowo - Kasia z Maciejem Kurzajewskim (50 l.) z którym są już zaręczeni, a Marcin od niedawna buduje relację z Dominiką. Wygląda na to, że jest to coś poważnego, bo zakochani zdążyli już zrobić sobie tatuaże z pierwszymi literami swoich imion. Wszystko wskazuje na to, że to z nią spędzi tegoroczne święta.

Wigilia w domu Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Wiemy, czy spędzą razem święta

Na pewno nie podzieli się opłatkiem z byłą żoną. - Z mojej strony nie ma takiej opcji po prostu. Mamy podpisane porozumienie rodzicielskie właściwie do końca, wszystko mamy rozpisane co do dnia, co do godziny – skwitował w rozmowie ze Światem Gwiazd. - My właściwie nie mamy kontaktów, nasi mecenasowie, pełnomocnicy się wymieniają czasami jakimiś mailami, czy pismami - dodał. W podobnym tonie wypowiedział się dla nas. - To prawda, nie mamy żadnego kontaktu - usłyszeliśmy.

W ubiegłym roku Kasia zorganizowała Wigilię wcześniej, by spędzić ją z dziećmi: Adamem (14 l.) i Helenką (10 l.), bo według harmonogramu, w tym czasie były u swojego ojca. Jak będzie tym razem? Czas pokaże.

Szalona noc Marcina Hakiela. Tańce w środku nocy i techno impreza! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.