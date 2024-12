Wiktor Zborowski zdradził, jak mówi do niego zięć, Andrzej Wrona. Przesłodko!

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska ślub, córki

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska to jedna z najciekawszych par polskiego show-biznesu. Głośno o nich było jeszcze przed ślubem. W końcu on - znakomity siatkarz i filar naszej drużyny narodowej, ona - aktorka i celebrytka, do tego córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Dwa lata po tym, gdy Andrzej Wrona i Zofia Zborowska się pobrali, na świat przyszła ich pierwsza córeczka - Nadzieja. Na jednym dziecku celebryci jednak nie poprzestali. W maju 2024 roku aktorka urodzila po raz drugi. I po raz drugi była to dziewczynka. Młodzi mogą liczyć na wsparcie dziadków. Dziennikarka portalu Jastrząb Post o wnuczki spytała Wiktora Zborowskiego.

Popularny aktor nie chciał jednak zbyt wiele mówić na ten temat. Przyjął raczej zachowawczą postawę. - Ja bym się wolał nie wypowiadać na temat tego, jakim jestem dziadkiem, bo jeszcze się okaże, że powiedziałem nieprawdę - argumentował. Dodał tylko, że jest "poczwórnym dziadkiem". Wiktor Zborowski zdradził za to, jakie są jego relacje z zięciem. Jak wiadomo, różnie z tym bywa. W przypadku Wrony i Zborowwskiego jednak o jakichś niesnaskach raczej nie ma mowy. Aktor znany m.in. z filmów "C.K Dezerterzy" czy "Ogniem i mieczem", wyjawił też, jak on zwraca się do zięcia i jak ten zwraca się niego. Trzeba przyznać, że to przesłodkie.

Ja do niego mówię "synek", a on do mnie "tatuś"

- zdradził Wiktor Zborowski. Być może wpływ na dobre relacje panów ma zamiłowanie do sportu. Aktor znany ze swojego imponującego wzrostu (198 cm) w młodości z sukcesami trenował koszykówkę. Z reprezentacją Polski uczestniczył nawet w mistrzostwach Europy do lat 18. Niestety, potem Wiktor Zborowski nabawił się kontuzji, która przerwała jego dobrze zapowiadającą się karierę sportową. Tę za to zrobił jego zięć. Przypomnijmy, że Andrzej Wrona z naszą siatkarską drużyną narodową zdobył m.in. mistrzostwo świata w 2014 roku.