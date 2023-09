Willa Małgorzaty Rozenek na sprzedaż. Lepiej usiądźcie, zanim zobaczycie cenę!

Renata Dancewicz zbiera pieniądze, by pomóc chorej koleżance. To zasłużona mistrzyni

Małgorzata Rozenek-Majdan to gwiazda telewizji TVN, choć niedawno pożegnała się z posadą prowadzącej program "Dzień dobry TVN", to wygląda na to, że na brak pracy narzekać nie może. Ma ona bowiem poprowadzić nowy program w stacji TVN. Prężnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją 1,5 miliona ludzi. Wiele wskazuje na to, że ją i jej rodzinę czeka przeprowadzka, bowiem willę, którą wynajmują, wystawiono na sprzedaż za astronomiczną kwotę. Kwota wyrażona w milionach!

Willa Rozenek na sprzedaż. Kwota to miliony złotych!

Małgorzata Rozenek w zeszłe wakacje przeprowadzała się wraz z rodziną do jednej z warszawskich rezydencji. Wówczas mówiono, że to tymczasowe lokum, bo ich dom w Konstancinie jest w fazie budowy. W jednym w wywiadów dla "Faktu" gwiazda TVN wyznała, że nie muszą uiszczać opłat za najem, jakoby byłby to barter. Później nie zabierała już głosu w tej sprawie.

Wiele wskazuje na to, że lada moment będą musieli opuścić dom, bowiem willa, którą obecnie zamieszkują została wystawiona na sprzedaż. W sieci można znaleźć ofertę z dokładnym opisem 300-metrowej rezydencji, która została wybudowana w 2015 roku i całą galerią zdjęć jej imponujących wnętrz. Spore wrażenie robi też cena przedstawiona potencjalnym kupcom, która wynosi - bagatela - 10,9 mln złotych.

