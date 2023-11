Wokalista zespołu Ich Troje razem z piątą żoną mieszkają obecnie w willi, która w przeszłości należała do niego. Po ogłoszeniu upadłości w 2020 r., przestał być jej właścicielem i tylko ją wynajmuje. Na początku tego roku okazało się, że para buduje nowy dom w ramach programu internetowego „Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje”. Projekt posiadłości robi wrażenie, ale nie wiadomo, czy Wiśniewski zdąży się nią nacieszyć. W poniedziałek usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia.

- Proszę państwa, jestem niewinny. Ta informacja gruchnęła na mnie jak grom z jasnego nieba, kiedy jechałem na próbę, więc większość moich planów runęła. Nie wiem, co będzie dalej, bo myślę, że najlepszym lekarstwem jest czas, żeby to przetrawić. Z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność, to trochę jak prześladowanie - wyznał w oświadczeniu, które zamieścił w Internecie.

Michał Wiśniewski będzie musiał zamienić willę na celę więzienną? Na jakie warunki może liczyć?

Cela, do której może trafić muzyk, z pewnością będzie daleka od luksusów, do których przywykł. Według polskiego prawa „powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca na skazanego ma wynosić nie mniej niż 3 m2” i jest jedną najmniejszych w Europie.

Wyposażenie celi, poza art. 110 § 2 kkw, określa § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

Może być mu trudno przetrwać tak półtora roku.

