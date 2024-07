Włodarczyk trafiła do szpitala. Jej ukochany zabrał głos w sprawie

Agnieszka Włodarczyk od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Robertem Karasiem. To właśnie z nim doczekała się pierwszego dziecka. Para od jakiegoś czasu nie mieszka w Polsce, wszystko za sprawą zawodów, w których udział bierze Robert. Niestety sportowiec musi teraz zająć się ukochaną, która w ostatnim czasie znalazła się w szpitalu.

Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala

Agnieszka o swoim pobycie w szpitalu poinformowała za pomocą mediów społecznościowych.

"Nie mogłam długo znaleźć przyczyny moich brzuchowych dolegliwości, byłam u 3 gastrologów, robiłam badania. Nic. Nikt nic nie znalazł" - pisała w sieci Agnieszka.

Włodarczyk opublikowała nawet na InstaStories zdjęcie, na którym trzyma dłoń swojego wybranka. Dodała, że ma duże szczęście w życiu. Z kolei kilka chwil później do sieci emocjonalny post wrzucił Robert. On z kolei ujawnił, że wraz z synkiem bardzo odczuł nieobecność Agnieszki w domu. W tym momencie nie może jednak nic zrobić. Pozostaje mu czekać na wyniki badań Włodarczyk.

"Otrzymuję mnóstwo wiadomości z pytaniami, co u nas słychać. Moja mała Aga od wczoraj jest w szpitalu i przechodzi serię badań. Wyjeżdżamy na prawie rok, więc chcemy jak najlepiej zadbać o jej zdrowie. W domu jest smutno bez niej, bardzo brakuje nam mamy. Poza wyścigami w Meksyku i Brazylii, to nasza najdłuższa rozłąka. W czwartek będziemy wiedzieć więcej i Was poinformujemy. Lekarze mówią, że wszystko będzie dobrze, a to najważniejsze" - pisał Robert Karaś na Instagramie.

Dodał również, że bez Agnieszki trudno mu jest regularnie ćwiczyć.

"Ciężko jest realizować treningi, zawsze miałem z tym problem, gdy głowa nie była spokojna. Z jednej strony wiem, że trzeba odpuścić, ale z drugiej zdaję sobie sprawę, że czeka mnie najtrudniejsze wyzwanie w życiu i nie powinienem ich zaniedbywać. Na szczęście w piątek wszystko wróci do normy, bo rodzina będzie znowu w komplecie" - napisał w sieci.

