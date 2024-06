Niepokojące wieści od Agnieszki Włodarczyk przyszły wieczorem. Kroplówka... i niepewność, co dalej

Janachowska znika z Polsatu. To koniec Ślubnego pogotowia

Agnieszka Włodarczyk chętnie dzieli się wybranymi fragmentami swojego życia z fanami. Jej konto na Instagramie tętni życiem, celebrytka dba o to, by obserwatorzy, których ma ponad 360 tys., regularnie dostawali porcje informacji od niej, ci z kolei chętnie komentują jej posty. Gwiazda nie pojawia się już w telewizji tak często, jak to bywało kilka lat temu.

Po urodzeniu synka Milana wycofała się z show-biznesu, by należycie zająć się dzieckiem. Wraz z mężem Robertem Karasiem sporo podróżują. Egzotyczne wakacje w Dubaju przyniosły im dużo radości. Na początku roku relacjonowali z kolei pobyt w Stanach Zjednoczonych, a następnie wypoczynek nad polskim morzem. Gwiazda promowała także swoja nową markę perfum i planowała kolejne działania.

Agnieszka Włodarczyk pod kroplówką. Ogłosiła przerwę

W piątek, 28 czerwca przyszły jednak bardzo niepokojące informacje. Agnieszka Włodarczyk poinformowała fanów, że wszystkie swoje plany musi odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość. "Przerwa w planach. Chwilę mnie tu nie będzie" - napisała na Instastories, publikując jednocześnie zdjęcie ręki z wenflonem. Niestety aktorka nie wyjaśniła, co się stało.

Po kilku godzinach dodała jednak kolejną relację, która wciąż niewiele wyjaśnia. Agnieszka podziękowała jedynie za wiadomości i życzenia, jakie dostaje od zaniepokojonych fanów i obiecała, że odezwie się, jak tylko będzie wiedziała coś więcej. Jak dotychczas nie przekazała kolejnych informacji. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i Agnieszka szybko wróci do swoich planów i fanów. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

