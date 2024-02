Tak Agnieszka Włodarczyk mieszka w USA! Basen, pokój do gier, kilka sypialni

Agnieszka Włodarczyk po ślubie zamieszkała w USA

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś pod koniec listopada wzięli ślub. Uroczystość do końca utrzymywana była w tajemnicy. Dopiero, gdy para powiedziała "tak", aktorka zdradziła więcej szczegółów dotyczących ceremonii. Dobry nastrój parze psuć mogą perypetie Roberta Karasia. Przypomnijmy, że organizacja IUTA po ośmiu miesiącach od wszczęcia postępowania w sprawie polskiego sportowca zdecydowała nie tylko o odebraniu mężowi Agnieszki Włodarczyk rekordu świata na dystansie 10-krotnego Ironmana, lecz także o dwuletniej dyskwalifikacji. Robert Karaś może jednak startować w zawodach, które nie są pod kuratelą IUTA. Na razie czekają go zawody USA, gdzie zmuszony był na jakiś czas się przeprowadzić. Do ukochanego dołączyła Agnieszka Włodarczyk i ich syn Milan. Posiadłość, w której zamieszkali, robi wrażenie.

Tak Agnieszka Włodarczyk mieszka w USA. Jest nawet basen

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zamieszkali w Orlando w bardzo spokojnym miejscu. - Właśnie się zainstalowaliśmy w domu. Mieszkamy daleko od cywilizacji, więc zrobiliśmy zakupy przez internet - zdradziła na Instagramie aktorka. W domu roi się od różnych pomieszczeń. Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś mają do dyspozycji kilka sypialni, pokój do gier, przestronną kuchnię, a nawet basen! Na warunki lokalowe na pewno nie ma co narzekać. Ciekawe tylko, czy nadmierny luksus nie przeszkodzi sportowcowi w przygotowaniach do zawodów. Zobacz w naszej galerii, jak Agnieszka Włodarczyk mieszka w USA.

