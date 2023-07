Sytuacja jest dramatyczna

Wojciech Korda umrze, jeśli odetną mu prąd przez niezapłacone rachunki. Jest przykuty do łóżka po sześciu udarach!

Wojciech Korda (79 l.) od kilku lat jest przykuty do łóżka. Popularny muzyk przeszedł aż sześć udarów, a jego stan jest ciężki. Jak informuje Polska Fundacja Medyczna, Korda żyje właściwie tylko dzięki temu, że jest podpięty do specjalistycznych sprzętów. To urządzenia, które w przypadku braku prądu mogą zadecydować o jego śmierci. Tymczasem okazuje się, że wokaliście grozi... odcięcie energii elektrycznej! Wszystko przez zaległe rachunki. Sytuacja jest dramatyczna.