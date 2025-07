Wojciech "Łozo" Łozowski zabrał dziewczynę na premierę! Fajniejsza niż jego ex - Marina Łuczenko?

Wojciech "Łozo" Łozowski, niegdyś znany wokalista Afromental i były chłopak Mariny Łuczenko, dziś jest nieco zapomnianą gwiazdą. Próbuje co prawda swoich sił w solowej karierze muzycznej i błąka się po podcastach, ale raczej trudno mu wrócić do "pierwszej ligi" show-biznesu. Niedawno niespodziewanie zawitał na warszawskiej premierze "Vinci 2", gdzie paparazzi przyłapali go... z dziewczyną.