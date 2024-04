Bożyszcze młodych kobiet z bolesną kontuzją. To efekt walki z Małgorzatą Rozenek-Majdan?

Co ciekawe, konkurencja nie jest związana z wykonywanym przez nich zawodem i rodzajem uprawianego sportu. - Oboje mieli cztery tygodnie na przygotowanie się do rywalizacji. Wykonają wspólnie ekstremalne i zupełnie nowe dla siebie zadania. Wspierają ich w tym eksperci – psycholog sportowy oraz trenerzy. Po kilku tygodniach morderczych treningów i ćwiczeń w trudnych warunkach atmosferycznych, przygotowań bez taryfy ulgowej, stanęli do pojedynku - czytamy na stronie tvn.pl.

Na tzw. press day nowego programu TVN oprócz Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej konkurentów pojawiły się także, mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk i psycholog Zofia Szawernowska. Widać było, że jeden z uczestników jest poważnie kontuzjowany. Wojciech "Łozo" Łozowski przybył na prezentacje z obandażowanym palcem lewej dłoni. Czyżby wokalista Afromental doznał bolesnego urazu w trakcie rywalizacji z Małgorzatą Rozenek-Majdan? Dowiemy się tego w trakcie 6 odcinków. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" startuje 16 kwietnia o godz. 21:35 w TVN.

