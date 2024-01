Wojciech Modest Amaro: kim jest?

Wojciech Modest Amaro, a właściwie Wojciech Basiura urodził się w 1972 roku w Sosnowcu. Choć ukończył technikum elektroniczne, wolał iść w kierunki gastronomii. Szybko zaczął praktykować w zawodzie, a w 2011 roku otworzył restaurację Atelier, która dostała gwiazdkę Michelin. Niestety, działała tylko do 2020 roku.

Był też jurorem w programie Top Chef oraz prowadzącym Hell’s Kitchen. Piekielna Kuchnia.

W 2022 sprzedał swoje restauracje oraz dom, aby przeprowadzić się na farmę w Dębówce. Zajął się tam prowadzeniem Fundacji Nowe Życie Polska.

Wojciech Modest Amaro zostanie dziadkiem!

Wojciech Modest Amaro postanowił podzielić się wzruszającym momentem na swoim koncie na Instagramie. Jak się okazało, zostanie dziadkiem! Jego synowa pochwaliła się pięknym ciążowym brzuszkiem, zdradziła, że córeczce da na imię Rita. Od razu posypały się gratulacje: "Wyobrażasz sobie mieć dziadka Wojciecha Amaro i co idziesz do niego to wpierniczasz jakieś "momenty" zamiast czekolady? Żartuję, serdeczne gratulacje", "Serdeczne gratulacje! Niech Pan Bóg obficie błogosławi i prowadzi!", "Wszyscy nie możemy się doczekać!".