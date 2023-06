Tomaasz Szczepanik zostawił narzeczoną tuż przed ślubem. Wokalista Pectus odszedł do innej kobiety

Patryk Vega kręci film o Putinie. Robi to pod biblijnym pseudonimem

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska mogła zginąć razem z Anną Jantar. Dlaczego nie wsiadła do tego samego samolotu?

Co im przeszkadza?!

Wokalista Pectus Tomasz Szczepanik dziś związany jest z Moniką Paprocką-Szczepanik (46 l.). Poznali się w 2007 r. w Opolu - ona pełniła rolę menedżerki Varius Manx, on wraz z zespołem występował w koncercie debiutów. Szczepanik był zaręczony, Paprocka miała męża i dwójkę dzieci. Wtedy jeszcze nie przypuszczali, że to wstęp do historii niczym z filmu...

Początki związku były bardzo trudne. Tomasz Szczepanik odwołał swój ślub na 9 dni przed wydarzeniem

Z czasem Monika Paprocka została menedżerką zespołu Pectus, dzięki czemu spotykali się coraz częściej. - Gdy zrozumieliśmy, że łączy nas coś więcej niż praca, że tęsknimy za sobą, kiedy nie jesteśmy razem, to dla nas obojga było to zaskakujące odkrycie. Szczególnie, że wielkimi krokami nadchodził ślub Tomka. Im bliżej było tej daty, tym bardziej nie wiedziałam, co mam zrobić ze swoim życiem - wspominała po latach podczas rozmowy z magazynem "Pani".

Tomasz Szczepanik postanowił powiedzieć narzeczonej prawdę

Tomasz Szczepanik opowiadał w jednym z wywiadów: "Ślub był zaplanowany, kościół i orkiestra zamówione, wesele opłacone, a biała sukienka wisiała w szafie". Artysta przyznał, że było mu niezwykle trudno podjąć decyzję o odwołaniu ślubu. Na dziewięć dni przed ceremonią zdecydował jednak, że to z Moniką chce spędzić kolejne lata. W rozmowie z TVP Kobieta wspominał, że połowa rodziny "chciała go deportować", z kolei pozostali uszanowali jego decyzję. Wokalista Pectus zadeklarował, że gdyby miał cofnąć czas, postąpiłby tak samo. - Czas spędzony poza sceną w trakcie budowania pewnej marki, tam jest mnóstwo decyzji, pojawiło się zaangażowanie osobiste, personalne, aż doszło do momentu, kiedy pojawiło się uczucie - wspominał początki relacji z menedżerką Pectus.

Tomasz Szczepanik postanowił powiedzieć swojej narzeczonej prawdę. Wyjawił, że nie jest gotowy na ślub. "Nie mogę cię oszukiwać po fakcie" - przyznał wówczas. Związek oczywiście się rozpadł, a Lider Pectusa związał się z menedżerką zespołu. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i tworzą zgrany duet. Para ma jednego syna, dziesięcioletniego Stanisława.

O zespole Pectus

Tomasz Szczepanik rozpoczął swoją karierę muzyczną od związania się z lokalnym zespołem Awatar. Ogólnopolską popularność przyniosły mu jednak występy w formacji Pectus. Zespół ma na swoim koncie sześć albumów (trzy z nich okryły się złotem). Sam Szczepanik cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Jego udział jako jurora w ostatniej edycji "The Voice Senior" przysporzył mu wielu nowych fanów.

Zobacz w naszej galerii, które inne polskie gwiazdy znalazły swoją miłość!

Sonda Czy zostawiłbyś swojego partnera przed ołtarzem, gdybyś poczuł coś do innej osoby? Tak, najważniejsze to bycie w zgodzie ze sobą Nie, nie chciałbym tego robić swojej drugiej połówce Nie wiem