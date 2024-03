Wokalistka Ich Troje chce zostać radną. Mówi o rzeczach do "przepchnięcia"

Justyna Majkowska przez wielu fanów uważana jest za najważniejszą wokalistkę w historii zespołu Ich Troje. Wokalistka dołączyła do Jacka Łągwy i Michała Wiśniewskiego w 2001 roku i przez dwa lata odnosiła z nimi nie lada sukcesy. Wydana wówczas płyta "Ad. 4" okazała się przełomem w karierze grupy. Znalazł się na niej chyba największy przebój Ich Troje, czyli "Powiedz". To z Justyna na wokalu zespół zdobył 7 pozycję w konkursie Eurowizji w Rydze. Tuż przed wyjazdem piosenkarka ogłosiła jednak, że odchodzi z zespołu, a jej decyzji nie zmienił nawet eurowizyjny sukces. Chociaż Justyna Majkowska nie jest stałym członkiem zespołu, czasami gościnnie występuje z Ich Troje. Jej obecność na scenie wciąż cieszy się dużym uznaniem fanów.

Justyna Majkowska kandyduje w wyborach samorządowych

Sympatię publiczności postanowiła teraz wykorzystać w zupełnie inny sposób. Wokalistka zdecydowała się na start w wyborach samorządowych, aby moc mocniej zaangażować się w dbanie o środowisko naturalne w okolicy w której mieszka. Justyna Majkowska kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej. - Bardzo mnie uwiera to, że się wycina drzewa i nie dba się o zieleń. Brak wiedzy na temat tego, co robi nam drzewo. Druga rzecz — to jest zanieczyszczenie środowiska, co jest także pochodną braku pielęgnacji terenów zielonych. To jest dla mnie podstawa (...) Zawsze robiłam swoje, zawsze robiłam to, co uważałam za stosowne. Ludzie, którzy piszą i gratulują, to dopiero teraz się o tym dowiedzieli. Część z tych osób może widziała moje działania kiedyś albo czuje charyzmę. Jestem współtwórcą stowarzyszenia Zielona Wola, która tutaj kilka dużych akcji zrobiła — było to w sieci głośno komentowane. Ludziom zależy na pięknym zielonym mieście, mają też coraz większą świadomość — ale nasi włodarze nie mają tej świadomości. Będąc blisko, mam nadzieję, że coś mi się uda zdziałać. - wyjaśniła w rozmowie z Plejadą. Tym bardziej jest to możliwe, ze Justyna Majkowska ma doświadczenie, bo była już w samorządzie. - 10-12 lat temu byłam radną powiatową. W tym roku zaproponowano mi kandydowanie, a ponieważ mam parę rzeczy, które chciałabym "przepchnąć", to postanowiłam się zgodzić - dodała Majkowska.