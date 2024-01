WPADKA Viki Gabor na sylwestrze TVP! Młoda gwiazda nagle przestała śpiewać!

Viki Gabor to bezapelacyjnie jedna z najzdolniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Pomimo że nie skończyła jeszcze 18 lat, to już teraz posiada miano gwiazdy. Ogólnopolską popularność zyskała dzięki wygranej w konkursie Eurowizji Junior. Od tamtego momentu wspina się po szczeblach kariery i co rusz wydaje nowe piosenki. Piosenkarka była gwiazdą sylwestrowej imprezy Telewizji Polskiej. Wystąpiła na scenie obok Libera i wspólnie z nim zaśpiewała jego wieki hit "Co z nami będzie". Nie obyło się jednak bez wpadek! Nagle artystka przestała śpiewać!

Wpadka Viki Gabor na "Sylwestrze z dwójką"! Zapomniała tekstu!

Viki Gabor razem z Liberem zaśpiewała piosenkę "Co z nami będzie”. To właśnie ten utwór był dla niej pechowy. Viki Gabor kilkukrotnie pomyliła tekst. Najpierw zapomniała zaśpiewać pierwszego wersu refrenu.

- Kiedy rozpędzi się, znowu będzie, co z nami będzie... - śpiewała.

W pewnym momencie młodziutka gwiazda przerwała śpiewanie i skierowała mikrofon w kierunku publiczności.

- Każdy zachód słońca nasz, każdy podniesiony ton, każdy naprawiony błąd i czy mu... - po czym skierowała mikrofon w stronę publiczności.

Zobacz poniższą galerię: "Sylwester z Dwójką"