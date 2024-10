Taneczny program wraca do TVN. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz poprzednie edycje

You Can Dance wraca do TVN

Discover ogłosił, że You Can Dance wraca do TVN. Fani nie ukrywają swojego zaskoczenia, ale też radości, głównie dlatego, że ostatnia edycja dla dzieci była w TVP. TVN ogłosił już casting do najnowszej edycji. Nie są znane szczegóły, jaka będzie nagroda oraz poszczególne etapy.

W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze znacie poprzednie edycje You Can Dance. Zapytamy was nie tylko o jury, ale również poprzednich zwycięzców czy poszczególne nagrody w konkursach. Pytania mają zróżnicowany poziom!

Zapraszamy do zabawy.

Quiz. Jak dobrze pamiętasz "You Can Dance"? Pytanie 1 z 9 Która z wymienionych osób nie była nigdy jury? Kuba Wojewódzki Michał Piróg Ida Nowakowska Dalej

