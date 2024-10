Taneczne show wraca do tej telewizji. To spore zaskoczenie w ramówce

You Can Dance powraca do TVN

Telewizja TVN ogłosiła, że kultowy program taneczny "You Can Dance" wróci do ich stacji! Ostatnie edycje "Nowej Generacji", czyli tzw. formatu dla dzieci można było oglądać w TVP. Wersja dla dorosłych wróci jednak do grupy Discovery. Jak wiadomo, ogłoszono już castingi na stronie TVN-u.

- Rozpoczynamy poszukiwania najzdolniejszych tancerzy, którzy odważą się zmierzyć na scenie w tej ekscytującej edycji. Kandydaci będą mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności w różnorodnych stylach tanecznych – od hip-hopu, przez taniec towarzyski, aż po breakdance i orientalne rytmy. To będzie prawdziwe święto tańca! - przekazuje dział prasowy TVN.

"You Can Dance" ma wrócić wiosną 2025 roku.

Oni wygrali poprzednie edycje You Can Dance

Program po raz pierwszy wyemitowano w TVN w 2007 roku i trwało to do 2016 roku. Oparto go o amerykański format „So You Think You Can Dance”. Co ciekawe, to jeden najpopularniejszych formatów na świecie, bo emitowano go w 32 krajach na całym świecie.

A kto wygrał poprzednie edycje programu?

Maciej Florek; Artur Cieciórski; Wioleta Fiuk; Anna Kapera; Jakub Jóźwiak; Dominik Olechowski; Brian Poniatowski; Mateusz Sobecko; Stefan Silvino.

Jak wyglądał początkowo program? W największych miastach odbywały się castingi. Wybierano osoby do kolejny etapów jak warsztaty. Później już "finałowa 16" walczyła w odcinkach o zwycięstwo. Początkowo występowali w parach, a osoby często zagrożone prezentowały swoje tańce solowe. Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzca otrzymywał trzymiesięczne stypendium w Broadway Dance Center.