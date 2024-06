Wstrząsające wyznanie siostry Marzeny Kipiel-Sztuki. "Nie miałyśmy dobrych relacji"

Poruszające pożegnanie siostry Kipiel-Sztuki

Kiedy 9 czerwca 2024 roku pojawiła się informacja, że Marzena Kipiel-Sztuka nie żyje, pół Polski zamarło. Aktorka była wprost uwielbiana za rolę Halinki Kiepskiej, żony Ferdynanda Kiepskiego, którego brawurowo zagrał Andrzej Grabowski. I choć "Świata według Kiepskich" od dawna nie ma już w telewizji i tak wszyscy żegnali "Halinkę". Nawet jej rodzona siostra.

Przyjaciółka zorganizowała pogrzeb

Uroczystością pogrzebową Kipiel-Sztuki zajęła się jej najbliższa przyjaciółka, Renata Pałys. Aktorki grały razem w serialu, jedna Halinkę Kiepską, druga Paździochową. Pałys zdradzała smutne szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych i ostatniej woli zmarłej koleżanki. Szczególnie smuciły słowa o rodzinie.

To właśnie Pałys zdradziła, kto zajmie się pochówkiem serialowej Halinki Kiepskiej. Nie był to nikt z rodziny wielkiej gwiazdy polskiej telewizji. Z jej słów wynikało, że pomimo czterech małżeństw na koniec życia nie został Kipiel-Sztuce nikt bliski.

- Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystkich załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej - mówiła przed pogrzebem Pałys

Siostra pożegnała Kipiel-Sztukę na Facebook-u

Tymczasem okazuje się, że rodzona siostra Marzeny, Dorota Małgorzata Kipiel pożegnała ją w przejmującym poście na swoim profilu na Facebook-u. W niedzielę, 9 czerwca 2024 r, o godz. 12.35 siostra serialowej Kiepskiej Halinki napisała przejmujące i szczere słowa.

- Zmarła dzis moja siostra.... Marzena Kipiel Sztuka serialowa Halinka Kiepska. Nie miałyśmy dobrych relacji, nie będę tego ukrywać bo większość to wie. Moja jedyna siostra i zawsze siostra. Jak byłam mała zawsze mnie broniła i manto spuszczała każdemu kto mi krzywdę zrobił. Zawsze mówiła że mnie nie nawidzi, ale kocha i nigdy nie pozwoli żeby ktoś mnie skrzywdził. Mądra, inteligentna, uparta... Kocham Ciebie Marzis🖤🖤🖤🖤

W pożegnalnym poście Doroty Małgorzaty Kipiel-Sztuki pojawiło się unikalne zdjęcie sióstr razem. Wyglądają na nim na naprawdę szczęśliwe - zobacz to w naszej galerii zdjęć. Nie wiadomo, czy siostra Marzeny Kipiel-Sztuki pojawiła się na pogrzebie w Legnicy. Nawet jeżeli tak, to postarała się nie rzucać w oczy reporterom.

Pani Dorocie Kipiel składamy głębokie wyrazy współczucia.

