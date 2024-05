Wszystkie kobiety Tomasza Lisa. Pamiętasz te dramy z Kingą Rusin i Hanną Smoktunowicz?

Magdalena Popławska o swoich problemach: "Otwarcie mówię, że jestem na lekach i chodzę do psychiatry"

Wszystkie kobiety Lisa. Nie tylko z walki politycznej jest znany

Tomasz Lis znany jest głównie jako walczący z PiS dziennikarz. Ostatnio pojawiły się także poważne oskarżenia pod jego adresem, jako redaktora naczelnego, który miał dopuszczać się czynów o charakterze molestowania i mobbingu. Lis uważa, że wyszedł z tej afery zwycięsko, bo sprawę prokurator umorzył, ale wyłącznie dlatego, że oskarżenia przedawniły się. Przypomnijmy sobie, jak wyszedł z trójkąta, którego był głównym bohaterem.

Kinga Rusin "wpadła w oko" Lisowi podczas ich pracy w TVP. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1994 r., a zaraz potem wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Lis pracował tam jako korespondent TVP, a Rusin jako reporterka. Tam urodziła się ich córka Pola - dzisiaj 28-latka, a po powrocie do Polski - dziś 22-letnia Iga. Wyglądało, że Lis z Rusin będą żyli długo i szczęśliwie do końca dni swoich, ale podczas kryzysu w ich związku na pierwszy plan wskoczyła Hanna Smoktunowicz.

Długo mówiło się, że Kinga i Hanna były najlepszymi przyjaciółkami, kiedy jedna odebrała męża drugiej. Aż po latach Hanna, już wówczas Lis nie wytrzymała i ogłosiła w mediach społecznościowych, że przyjaźń to zdecydowanie za duże słowo, a szczególnie bliska. Prawdą jest, że Hanna została drugą żoną Tomasz i zmieniła nazwisko na Lis.

Romans Lisa ze Smoktunowicz długo był ukrywany przez parę, aż w końcu do mediów społecznościowych dostały się zdjęcia z ich wspólnych wakacji na wsypie Kos i wtedy wszystko stało się jasne. W tym czasie dziennikarz nie mieszkał już z żoną. Kinga z córkami została w ich apartamencie w Wilanowie, a on żył w luksusowym mieszkaniu w centrum Warszawy. Tam według doniesień znajomych odbywały się jego schadzki z piękną Hanną. Ostatecznie Rusin i Lis rozwiedli się w 2006 roku i oboje starali się nie "prać brudów" publicznie, choć czasem "ulwały im się" szpile, jakie wciskali pod swoim adresem w mediach.

Tomasz Lis i Hanna Smoktunowicz pobrali się w 2007 roku w Rzymie. To zakończyło plotki i przez następne 10 lat Lisowie żyli "długo i szczęśliwie". Jednak także i to małżeństwo Tomasza Lisa zakończyło się rozwodem. Kiedy w 2018 roku małżonkowie ogłosili rozstanie Hanna tak komentowała ten związek w wywiadach: - Niełatwo budować udane życie małżeńskie pod tak ogromną presją, jaką był mój związek z Tomaszem

Aktualnie każdy z bohaterów tego miłosnego trójkąta Lisa żyje na własną rękę. Kinga związała się młodszym prawnikiem Markiem Kujawą, a Tomasz po chorobie i zarzutach o molestwowanie i mobbing pociesza się w ramionach nowej dziewczyny. Hanna Lis skupiła się na swojej karierze i działalności na rzecz kobiet i szerzenia wiedzy na temat endometriozy

