Wtopa Sanah na parkingu podziemnym?! Dziwne zachowanie gwiazdy

Sanah zbudowała markę przede wszystkim dzięki znakomitym piosenkom, które podbiły listy przebojów. Wielkim sukcesem okazała się jej trasa koncertowa po największych obiektach w Polsce. Zakończyła się ona kapitalnym występem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas występu Sanah oddała fance swoje buty, które potem odkupić chciał mężczyzna o imieniu Przemysław. Artystka jednak zdaje sobie sprawę z tego, że aby podtrzymać zainteresowanie, nie wystarczy nagrywać nowe kawałki i dawać nawet najlepsze koncerty. Piosenkarka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie wstawia zdjęcia nie tylko związane z działalnością muzyczną. Raz nawet Sanah pokazała fotkę z... toalety. - "Księżniczka na tronie", "Idziesz do łazienki na stacji, a tam laska wyskakuje w takiej kiecy", "Chłopcy są ciekawi, co sie dzieje w damskich toaletach", "Dawaj do mnie na chatę, dla Ciebie zawsze otwarte" - komentowali wówczas internauci. Teraz gwiazda wrzuciła na Instagrama zdjęcia z podziemnego parkingu. Wiele wskazuje na to, że Sanah zaliczyła wtopę.

Wtopa Sanah na parkingu podziemnym? Dziwne zachowanie artystki

Na zdjęciach artystka wygląda na nieco zagubioną, jakby usilnie szukała swojego samochodu, co akurat w podziemnych parkingach nie jest niczym nadzwyczajnym. Bardziej zaskakuje to, co Sanah miała na głowie. Założenie czegoś takiego zdecydowanie można odebrać jako dziwne zachowanie. Piosenkarka wpięła bowiem we włosy imponującą kokardę. No i super, tyle że równie imponująca była przyczepiona do niej metka, której zapomniała (?) zdjąć Sanah. Nie da się ukryć, że w takie odsłonie artystka wyglądała osobliwie. Na oryginalny image zwrócili uwagę internauci. "Metka z tyłu ci odstaje", "Zuzia chyba tak się podekscytowała nową rzeczą, że aż zapomniała zdjąć metkę", "z metką najlepiej" - komentowali.

