Jeśli jakaś gwiazda przekonuje w wywiadzie, że ma do siebie dystans, tak naprawdę go nie ma. Aleksandra i Michał Żebrowscy w przeciwieństwie do kolegów z branży nie mówią o nim z kolei, a na każdym kroku udowadniają, że właśnie go mają. Celebrytka jakiś czas temu wrzuciła do sieci zdjęcie, jak karmi małą córeczkę, siedząc na sedesie, a 10 marca pokazała, jak wygląda jej mąż w pełnej okazałości. Na to liczyli fani?

Wyciekło nagie zdjęcie Michała Żebrowskiego! Jarosław Bieniuk żartuje z rozmiaru przyrodzenia

Choć zdecydowana większość przykuwa uwagę do Dnia Kobiet, niektórzy celebrują również przypadający na dwa dni później Dzień Mężczyzny. Właśnie z tej okazji Aleksandra Żebrowska wrzuciła na Instagram nagie zdjęcie Michała Żebrowskiego, przyrodzenie zasłaniając kciukiem.

- Równości! - napisała.

Jak można było się spodziewać, post wzbudził sporo emocji. Internauci pisali, że z każdą kolejną publikacją Żebrowskich są pod wrażeniem ich poczucia humoru i dystansu do siebie nawzajem. O wyrażenie swoich opinii pokusiły się nawet niektóre gwiazdy. Agata Rubik i Jarosław Bieniuk ocenili rozmiar przyrodzenia aktora.

- Wow, mając tak długie palce, powinnaś zostać pianistką! - stwierdziła żona Piotra Rubika.

Nieco inne zdanie miał były piłkarz, który żartował w następujący sposób:

- Mały kciuczek wystarczy!

Doceniacie ten rodzaj poczucia humoru?