Wyciekły nazwiska uczestników "Jaka to melodia"! Mamy zwiastun

Jaka to melodia. Wyciekły nazwiska uczestników

"Jaka to melodia" wraca z nowym sezonem po wakacyjnej przerwie. Ale nie będzie to zwykły powrót - program w międzyczasie przeżył prawdziwą rewolucję w postaci zmiany prowadzących show. Do roli prowadzącego powrócił Robert Janowski, który zastąpił Rafała Brzozowskiego. Prezenter, którego kariera "urosła" właśnie na bazie tego programu nie kryje wzruszenia w pierwszym odcinku.

Wielka radość Roberta Janowskiego

- Tak się cieszę, że jestem znowu u was w domach - obwieści Janowski w 1 odcinku nowej odsłony "Jaka to melodia".

Teraz produkcja TVP postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat nazwisk uczestników, którzy pojawią się, a nawet zaśpiewają w pierwszej odsłonie "Jaka to melodia".

Na oficjalnym profilu "Jaka to melodia" pojawił się post ze zdjęciami gwiazd, które przyjęły zaproszenie do 1 odcinka rozśpiewanego programu.

Kto wystąpi w 1 odcinku "Jaka to melodia"?

- Już w sobotę naszymi gośćmi będą: Beata Olga Kowalska ⭐️ Dariusz Kordek ⭐️ Jacek Wójcicki ⭐️

Celebryci w zwiastunie "Jaka to melodia" potwierdzili swój udział i radośnie obwieścili, że będą także śpiewać. Jak się okazuje muzycznym tematem przewodnim 1 odcinka show TVP będą największe przeboje zespołu Abba.

Jak będzie wyglądał pierwszy odcinek "Jaka to melodia" możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Robert Janowski po latach spędzonych "na banicji" poza TVP, może się aktualnie cieszyć także drugim zajęciem. Prezenter został też jurorem programu "The Voice Senior". W rozmowie z "Super expressem" gwiazdor wyznał, jak się czuje po powrocie do telewizji, na planie popularnych show.

"Bardzo mi się podoba tutaj"

Bardzo mi się podoba tutaj, bo ja lubię programy, sam zresztą robiłem taki program przez dwadzieścia lat - teraz zresztą wróciłem do "Jaka to melodia?", programy, które są o ludziach i o emocjach. Pewnie, że to jest show, bo to jest pięknie zrobione, jakiś element show musi być, żeby to też było atrakcyjne dla państwa. Chociaż gdybyśmy byli w stodole i fajnie zaświecili, to pewnie też byłby klimacik - powiedział "Super Expressowi" Robert Janowski.

W zwiastunie 1 odcinka "Jaka to melodia" widzimy, że Janowski faktycznie czuje się na planie, jak "ryba w wodzie". Były nawet momenty, kiedy prezenter nie był w stanie ukryć wzruszenia i przyznał się przed kamerami, co czuje.

„Jaka to melodia” w nowej odsłonie pojawi się w TVP1 w sobotę – 31 sierpnia – o godz. 18:35.