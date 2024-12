Wyciekły zdjęcia Danuty Martyniuk pod choinką! Nikogo przy niej nie ma

Na pewno będą rodzinne, jak zawsze. Nie znam szczegółów, ale raczej w domu, jak zwykle. Pewnie żona wyprawi, jak zawsze. Jak to mówię - czas pokaże. Oby śnieg spadł, to będzie klimat bardziej świąteczny. Myślę, że będzie okazja, by się połamać opłatkiem z synem. Tego sobie życzę - mówił Zenek Martyniuk "Pudelkowi".