Henryk to jeden z bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia". Przez długi czas poszukiwał prawdziwej miłości na oczach całej Polski, a popularność przyniosły mu m.in. kontrowersyjne wypowiedzi na temat kobiet. W końcu na drodze rolnika z "Chłopaków do wzięcia" pojawiła się Marysia.

Kobieta wyraźnie przypadła do gustu Henrykowi. Gdy po raz pierwszy odwiedziła jego gospodarstwo, pomogła mu m.in. w wykopkach, pracach przy sianie czy rozrzucaniu obornika. Doszło do tego, że fani zaczęli przestrzegać Marysię przed Henrykiem z "Chłopaków do wzięcia", a część z nich pisała wprost: "Uciekaj!".

Wydaje się jednak, że uczestnik show i jego wybranka są razem szczęśliwi. Niedawno Henryk "oświadczył się" Marysi, oznajmiając światu, że ta jest jego narzeczoną. Niedawno zaczął nawet mówić o zaległym pierścionku zaręczynowym, poruszył także temat ślubu, jednak internauci skupili się na zachowaniu Henryka z "Chłopaków do wzięcia", za które obwiniali... Marysię! "Wrednie i bez serca" - burzyli się internauci. Teraz jednak to Henryk podpadł fanom, a także samej Marysi... Kobieta odkryła, co wyprawia rolnik, gdy nie ma jej w pobliżu, i wpadła we wściekłość!

Co wyprawia Henryk z "Chłopaków do wzięcia", gdy Marysi nie ma w pobliżu?! Ogromna awantura! "A ona tak porozbierana"

Na facebookowym profilu programu "Chłopaki do wzięcia" pojawiło się nowe nagranie z udziałem Henryka i Marysi, uczestników show. Możemy na nim zobaczyć, w jaki sposób rolnik spędza czas, gdy zostaje sam... Marysia postanowiła sprawdzić, co wyprawia, zerkając przez okno od zewnątrz. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi - przyłapała Henryka, gdy ten oglądał w sieci zdjęcia porozbieranych kobiet! Wyraźnie zakłuło ją zachowanie mężczyzny. Marysia pospiesznie weszła do domu, ze zdenerwowaniem wykrzykując:

- A co to, panie Heniu, przy telefonie pan robi, co?! Choroba jasna! Pokazuj telefon!

Wyraźnie skrępowany Henryk próbował się wykręcać, ze śmiechem mówiąc: "Czytam!". Tłumaczenia uczestnika "Chłopaków do wzięcia" na niewiele się jednak zdały, bowiem Marysia zabrała mu telefon i ujrzała zdjęcie innej kobiety w bikini.

- A ona tak porozbierana - oburzała się Marysia. Zmieszany mężczyzna wyjaśniał: - No ja nie wiem, taka wyskoczyła. Żeby uspokoić ukochaną, kontynuował: - Ja mam Marysię i nie umawiam się z innymi. Ja nie patrzyłem na nią, czy mi się podoba, tego nawet nie powiem.

Ukochana Henryka z "Chłopaków do wzięcia" nie puściła mu tego płazem. Postanowiła ocenić zdjęcie innej kobiety w bikini z jego konta. "Nie podobasz mi się" - brzmiał jej komentarz.

- Nawet ci nie wolno spojrzeć jednym okiem na żadną - podkrzykiwała wzburzona Marysia, mając na myśli inne kobiety, które z Henrykiem nazywają "ośmiornicami".

- To była nie taka ośmiornica, tylko takie chyba dwie skądś zapoznał z tych "wyższych sfer", jak to się mówi - opowiadała Marysia przed kamerami.

- Ja tam ośmiornic żadnych nie mam. Przecież miałem dużo tam tych różnych znajomych, ale to przecież, no... - wyjaśniał Henryk z "Chłopaków do wzięcia", gdy Marysi nie było w pobliżu.

Kobieta z wyraźnym oburzeniem wyrzucała rolnikowi, że zdążył już napatrzeć się na inne kobiety. - Oczy ci nie zbielały?! - komentowała Marysia z "Chłopaków do wzięcia", srogo besztając Henryka.

- Ja tutaj rządzę. Jak coś mi się nie podoba to go trochę okrzyczę i Heniu już jest mały. Musi być spokojny - śmiała się Marysia, opowiadając przed kamerami, jak wygląda ich relacja.

Oglądanie nagości to grzech. Henryk poważnie naraził się Marysi

Warto zauważyć, że oglądanie nagości uważane jest przez chrześcijan za grzech. "A Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła" - brzmi fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt. 5, 28-29). Jak czytamy na łamach portalu Christian News: "Oglądanie nagości czyni nas nieświętymi i nieczystymi".

Co myślicie o postępowaniu Henryka z "Chłopaków do wzięcia"?