Roksana Węgiel jak na nastolatkę ma arycyciekawe życie. Piosenkarka już dawno temu wypracowała sobie mocną pozycję w polskim show-biznesie. Teraz jej popularność wzrasta jeszcze bardziej, bo Roxie bierze udział w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie spisuje się znakomicie i zgarnia świetne noty od jurorów. Również w jej życiu prywatnym dużo się dzieje. Roksana Węgiel zaręczyła się z Kevinem Mglejem, a ślub ma się odbyć jeszcze w bieżącym roku. Jak mając tyle na głowie, można jeszcze myśleć o nauce? Roxie sobie poradziła. W zeszłym roku gwiazda "Tańca z gwiazdami" skończyła szkołę średnią i zdała maturę. Roksana Węgiel może zatem pochwalić się średnim wykształceniem. W szkole artystka nie miała lekko. Teraz w rozmowie z portalem Jastrząb Post piosenkarka ujawniła, jak się sprawowała, gdy była uczennicą. Prawda się wydała!

Roksana Węgiel miała indywidualny tok nauczania. Specjalne traktowanie artystki

Roxie świetnie wspomina szkołę podstawową. - Podstawówka to był taki beztroski czas - wyznała. Potem piosenkarka mogła liczyć na specjalne traktowanie. - Później przeszłam na indywidualny tok nauczania, chodziłam do ekonomika w Jaśle - zdradziła Roksana Węgiel. - Byłam dobrą uczennicą. Neutralną. Nie byłam jakąś megazłą uczennicą, ani też nie byłam uczennicą, która miała same szóstki. Były przedmioty w których czułam się lepiej i te, w których czułam się gorzej. Ale też nie nadganiałam - podkreśliła gwiazda programu "Taniec z gwiazdami", która zwróciła uwagę, że karierę muzyczną zaczęła mając zaledwie 12 lat. - Szkoła nie była na tamten moment priorytetem, ale maturę zdałam i uczyłam się tak okej - mówiła. Roksana Wegiel nie zdecydowała się pójść na studia, ale niewykluczone, że kiedyś powalczy o zdobycie wyższego wykształcenia. - W sumie zdałam maturę po to, aby mieć tą furtkę, aby jej nie zamykać. Nie mówię, że to się nie wydarzy. Na razie nie planuję - wyjawiła Roxie.

