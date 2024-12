Marcin Tyszka popularność zdobył jako młody chłopak w programie dla dzieci "5-10-15". Wtedy zaczął interesować się fotografią, która później stała się jego etatowym zajęciem. Prócz pracy przy sesjach zdjęciowych, otrzymał również posadę jako juror w show "Top Model", co dało mu możliwość jeszcze bardziej wkroczyć w celebrycki świat. Gwiazdor zna sporo osób w polskim show-biznesie, niedawno pochwalił się znajomością z Magdą Gessler. Niedawno na jego instagramowym koncie pojawił się wpis, w którym fotograf opowiada o tej relacji.

Marcin Tyszka opublikował na swoim instagramowym koncie fotografię z Magdą Gessler. Zdjęcie zostało wykonane 30 lat temu. Od tego czasu gwiazdy bardzo się zmieniły! Fotograf w opisie dodał przejmujący tekst. Wyjawił bowiem, że może się Magdą nie widzieć sporo czasu i nie ma to żadnego wpływu na jego relację z nią. Dodał, że mimo upływającego czasu ciągle jest jej wiernym przyjacielem, na którego można liczyć w każdej chwili.

Zgadnijcie, który to rok? Z Magdą Gessler możemy się nie widzieć miesiącami, ale każde spotkanie jest wyjątkowe… Przeżyliśmy wiele, widzieliśmy wiele i chyba śmiało mogę powiedzieć, że ciągle przyjaciele. Kto jest Twoją bratnią duszą od 30 lat? Wpisz w komentarzu… - napisał Marcin Tyszka w mediach społecznościowych.

Oczywiście w sieci nie zabrakło komentarzy wiernych fanów gwiazd. Większość pisała, że Magda i Marcin przez ten cały czas nic się nie zmienili. Inni z kolei wyjawili, że też chcieliby mieć takiego bliskiego przyjaciela.

Nie ważne! Macie tu takie same oczy, spojrzenie i energię! Super

How sweeet. P.S. Na palcach jednej ręki można policzyć tak wieloletnie przyjaźnie, ale rzeczywiście.... Ile czasu by się człowiek z daną osobą nie widział, to te spotkania są wyjątkowe

Piękni ludzie - można było przeczytać w sieci.