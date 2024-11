Wykładowczyni bezlitośnie do Vannesy Aleksander. "Powinnaś pracować w Biedronce"

Vanessa Aleksander to aktorka młodego pokolenia, która w wieku niespełna 30 lat może pochwalić się naprawdę bogatą filmografią. Rola Gabi w filmie "Sala (...). Hejter" czy Patrycji w serialu "The Office PL" przyniosły artystce popularność i uznanie branży. Z ostatniego wywiadu gwiazdy wynika jednak, że miała ona wątpliwości co do swojej kariery. Wszystko przez komentarz jednej z wykładowczyń szkoły teatralnej, która zasugerowała Vanessie pracę w sklepie.