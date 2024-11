Maja Bohosiewicz to nie tylko aktorka, ale i influencerka. Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje swoje życie prywatne oraz pracę.

Niedawno burzę w sieci informacją o tym, że aktualnie walczy o odzyskanie 1,5 mln złotych, które, razem z ukochanym, przeznaczyła na spłatę długów znanej polskiej marki. Bohosiewicz w mediach społecznościowych mówiła też, że prokuratura miała umorzyć śledztwo. Z kolei właścicielka marki odzieżowej w swoim oświadczeniu na InstaStories wyjawiła, że została przez aktorkę pomówiona.

Maja Bohosiewicz na swoim instagramowym koncie chętnie rozmawia z wiernymi fanami. Jakiś czas temu zabawiła się w pytania i odpowiedzi. Jeden z internautów wprost zapytał, czy ukończyła szkołę wyższą lub jakiekolwiek studia związane z aktorstwem.

Okazuje się, że w przeszłość oszukała lekarza. Tak naprawdę ukończyła Liceum Aktorskie przy L’Art Studio w Krakowie.

Jakie studia zaczęłaś... O, na takie pytanie, to mogłabym odpowiedzieć coś ciekawego. Ale jakie skończyłam? ŻADNYCH. Choć ostatnio u lekarza pytali o to i było mi jakoś wstyd powiedzieć, że mam wykształcenie średnie i skłamałam, że wyższe. Nie wiem po co - przyznała na InstaStories.