Maja Bohosiewicz niczym perfekcyjna pani domu. Jej trik z ręcznikiem zapamiętam na zawsze. Prawdziwy game changer!

Maja Bohosiewicz pokazała na Instagramie, jak prawidłowo zwijać ręczniki, żeby ładnie wyglądały i trzymały "formę". Ten niby prosty trik sprawia, że bardzo szybko można zrobić porządek na półce z ręcznikami. Co więcej, udaje się go naprawdę długo utrzymać. Celebrytka przyznała, że szukała sposobu na idealne zrolowanie ręcznika. Gdy go znalazła, niezwłocznie podzieliła się z obserwującymi. To świetny patent. Ja już nigdy nie złożę ręcznika w kostkę.