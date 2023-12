Znana marka odzieżowa otwiera nowy sklep. Klientki będą zachwycone. Le Collet od Mai Bohosiewicz w Gdańsku

Te lakiery do paznokci postarzają

Le Collet w Gdańsku

Nowo otwarty butik Le Collet w Gdańsku znajduje się przy ul. Stara Stocznia 8/3. Podobnie, jak w warszawskim sklepie - można w nim znaleźć szeroką gamę ubrań dla kobiet, uzyskać porady stylistyczne, a także miło spędzić czas w designersko urządzonej przestrzeni. Cała oferta dostępna jest również za pośrednictwem sklepu e-commerce.

Le Collet oferuje odzież, która powstaje z wysokiej jakości tkanin, sprowadzanych m.in. z Włoch. Tym, co dodatkowo wyróżnia markę, są wyjątkowe wzornictwo i kroje, które można nazwać ponadczasowymi.

- Przez ostatnie miesiące nasze działania skupiały się głównie nad planowanym otwarciem kolejnego butiku. Bardzo się cieszę, że już mogę do niego zaprosić klientki. Drugi sklep stacjonarny Le Collet to duży krok w rozwoju naszego biznesu. Jednym z naszych celów jest zwiększanie dostępności oferowanych przez naszą markę produktów oraz wzrost naszego potencjału sprzedażowego i właśnie w tym ma pomóc nowa lokalizacja - mówi Maja Bohosiewicz, właścicielka Le Collet.

Ubrania od Mai Bohosiewicz robią furorę

Le Collet dba o budowanie bliskiej relacji z klientkami poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Konto marki na Instagramie obserwuje niemal 200 tys. osób. Firma stara się odpowiadać na potrzeby kobiet, a wiedzę, jakie one są - czerpie od nich samych. Obecnie brand Mai Bohosiewicz to nie tylko sklepy, ale przestrzeń, w której można czerpać inspirację, zadawać pytania i otrzymywać modowe porady.

- Od lat staram się przekazywać wszystkim kobietom to, że ubranie może dodawać im pewności siebie, ale dopiero w parze z ich osobowością tworzy wartościową całość. Klientki wierzą w moją markę i ufają nam nie z powodu tego, że są to ubrania od Mai Bohosiewicz, ale ze względu na ich unikatowość i bardzo dobrą jakość. Dziś Le Collet to prężnie działająca firma z niesamowitym zespołem, w którym tak naprawdę ja jestem tylko dodatkiem - podkreśla Maja Bohosiewicz.

W planach Le Collet jest rozszerzenie asortymentu o modę męską, dziecięcą i biżuterię, co pozwoli na jeszcze większe skalowanie biznesu.

Dane firmy Statista pokazują, że wartość sprzedaży odzieży w Polsce w 2022 r. szacowana jest na 11,6 mld euro. Według prognoz - w tym roku może wzrosnąć do nawet 15,2 mld euro (8,2 mld euro - sprzedaż odzieży damskiej, 5 mld euro - odzieży męskiej, a 2,1 mld euro - odzieży dziecięcej). W 2022 r. mieszkaniec Polski szacunkowo wydał na odzież 308 euro. W 2027 r. kwota ta ma wzrosnąć do około 500 euro.

i Autor: Le Collet Butik w Gdańsku