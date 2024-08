Maja Bohosiewicz to jedna z tych gwiazd, które bardzo chętnie współpracują z różnymi markami. Gwiazda nie raz polecała na swoim instagramowym koncie zdjęcia oraz nagrania produktów, które otrzymuje od wielu firm. Maja niedawno otrzymała paczkę, która doprowadziła ją do szewskiej pasji.

Maja Bohosiewicz wybuchła w sieci

Maję Bohosiewicz na instagramowym koncie obserwuje prawie milion wiernych fanów. To właśnie dzięki tak dużej publiczności gwiazda może reklamować różnego rodzaju produkty. Niedawno polecała karmę dla psów, a jakiś czas temu otrzymała tajemnicze pudełko. Celebrytka otworzyła pakunek, jednak ku naszemu zaskoczeniu, zamiast się z niego ucieszyć, bardzo się zdenerwowała.

"Pamiętajcie, nic influencera bardziej nie wku**ia niż to g**no, które wam się rozsypuje po całej chacie. Nie da się tego zapakować normalnie? Przecież dopiero co odkurzałam. To nie jest ładne, to nie jest fajne, to jest po prostu wku**iające" - mówiła w sieci influencerka.

Maja szybko poszła po rozum do głowy i szybko usunęła nagranie, na którym rzuca bluzgami. Gwiazda zrozumiała, chyba że ludzie wyśmieją jej "problem".

Maja Bohosiewicz - kariera

Maja Bohosiewicz jest absolwentką Liceum Aktorskiego przy L’Art Studio w Krakowie. Zadebiutowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Studiuje reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej. We wrześniu 2013 roku pojawiła się na okładce magazynu "Playboy". Z kolei w 2014 roku uczestniczyła w drugiej edycji programu rozrywkowego Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Kilka lat później założyła firmę odzieżową "Le Collet". Poprowadziła też pierwszą i drugą edycję programu randkowego Netflixa "Love Never Lies Polska".

31 grudnia 2018 roku wyszła za mąż za Tomasza Kwaśniewskiego, z którym ma syna Zacharego oraz córkę Leonię.

