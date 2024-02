Trudno uwierzyć, że było aż tak źle. Maja Bohosiewicz wspomina swój ślub. "Zamiast na makijaż, pojechałam na pogotowie"

Maja Bohosiewicz opowiedziała o swoim ślubie. Dzień, który miał być jednym z najpiękniejszych w jej życiu, okazał się koszmarem. Aktorka opowiedziała o nim w jednym z ostatnich wywiadów. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Na szczęście nie wpłynęło to na uczucia nowożeńców. Do dziś są szczęśliwi.