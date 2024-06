Maja Bohosiewicz pokazała swój hiszpański taras. Tam jest jakby luksusowo

Małgorzata Rozenek zszokowała fanów. Zmieniła się nie do poznania! "Rodzice i dzieci poznają jeszcze Panią?"

Tiktoker sparodiował Viki Gabor. Odpowiedziała mu, a on zrobił z tego kolejną parodię

Znacie go bardzo dobrze!

Maja Bohosiewicz jakiś czas temu zniknęła z ekranów. Swego czasu była często zaangażowana do seriali i filmów, potem przyznała sama, z ofert przestały do niej przychodzić. Aktorka wiązała to z faktem, e po urodzeniu dzieci, odrzuciła kilka propozycji. Z perspektywy czasu docenia jednak tę sytuację, która wymusiła na niej zmianę ścieżki zawodowej. Celebrytka stworzyła własną markę odzieżową i odniosła spory sukces. Dziś jest prężnie działająca przedsiębiorczynią i influencerką. Docenia bardzo fakt, że może pracować z domu.

Zobacz też: Maja Bohosiewicz niczym perfekcyjna pani domu. Jej trik z rolowaniem ręczników jest genialny. Prawdziwy game changer!

Maja Bohosiewcz pokazała swój taras. Można się zachłysnąć z zachwytu

W ubiegłym roku celebrytka przeniosła się do słonecznej Hiszpanii. Remont zakupionego domu przeprowadziła w większości własnymi siłami. Często chwaliła się obserwatorom z wyników prac. Na koniec chyba zostawiła prawdziwą wisienkę na torcie... przepięknie urządzony i przestronny taras z niezwykłym widokiem. "Codziennie piję tu kawę i (nie przesadzam) zanurzam się w radości, jaką sprawia mi przebywanie tutaj. Za kilka dni koniec roku szkolnego i przyjazd do Polski. To był dobry rok. Poznaliśmy tyle wspaniałych ludzi, mamy swoje rytuały, ukochany warzywniak, chłopaków w beach barze na plaży Kite’owej, stację benzynową gdzie kupujemy rano kawę, wspaniałą szkołę i mamy siebie" - napisała obok zdjęć eleganckiego wnętrza.

Zobacz też: Sandra Kubicka i Baron pokazali wnętrze nowego domu. Co za bałagan! Tego się nie spodziewaliśmy!

Bajkowy taras skomentowała Anna Mucha

Miejsce jest idealne do wypoczynku i ładowania baterii. Głównym elementem wyposażenia jest duża, miękka kanapa w kolorze beżowym, która zdobią, dopasowanie kolorystycznie poduszki i pledy. Ne podłodze leży miękki dywan w tym samym odcieniu. Całości dopełniają stoliki z naturalnego drewna i klimatyczne lampy, ziołowy ogródek... i widok na góry i egzotyczną roślinność. Całość robi ogromne wrażenie, nic więc dziwnego, ze pod postem posypały się komentarze pełne słów zachwytu. Anna Mucha stwierdziła wręcz, że tam jet jak w bajce. Trudno nie przyznać jej racji. Sami zobaczcie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz też: Trudno uwierzyć, że było aż tak źle. Maja Bohosiewicz wspomina swój ślub. "Zamiast na makijaż, pojechałam na pogotowie"

Zobacz w galerii zdjęcia tarasu Mai Bohosiewicz. "To jest jakaś bajka"