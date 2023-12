Wylaszczona Agnieszka z "Rolnik szuka żony" w teleturnieju TVP. Koniecznie zobacz

Co za zmiana! Rolnicy znani z obecnej edycji programu rozrywkowego prowadzonego przez Martę Manowską, pokazali się w zupełnie innej odsłonie. Wzięli udział w specjalnym odcinku teleturnieju "Jaka to melodia?". Uczestnicy "Rolnik szuka żony 10" zrobili sobie wspólne zdjęcie przy pulpicie Waldemara. Fotografia z Anią i Agnieszką została wykonana prawdopodobnie jeszcze przed nagraniem, gdyż na koncie popularnego Waldiego widniała cyfra "0", a raczej jest to niemożliwe by Gilas jako fan kina i muzyki, nie odgadł żadnego z pytań.

Trzeba przyznać, że bohaterowie show TVP wyglądali świetnie. Wyróżniała się szczególnie Agnieszka, która zdecydowała się na odważny makijaż oraz czerwoną sukienkę z pokaźnym dekoltem. W podobnym wydaniu będzie można ją oglądać także w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony". Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie wyemitowany odcinek "Jaka to melodia?" z uczestnikami "Rolnik szuka żony". Fani obstawiają któryś z dni świąt Bożego Narodzenia.

i Autor: Instagram/Anna Derbiszewska