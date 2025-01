Wymęczona Zosia Zborowska pozuje córce do zdjęcia. "W tym całym bałaganie na głowie i w sercu". Ludzie proszą o więcej

Andrzej Seweryn pozuje z roznegliżowaną piątą żoną. Co skrywa za połą płaszcza?

W jednym ze swoich ostatnich postów Zofia Zborowska podzieliła się z obserwującymi szczególnym momentem, kiedy jej córka Nadzieja zapragnęła zrobić mamie zdjęcie. „Mi i domkowi dla myszek” - napisała aktorka na Instagramie. Dzieło córki wrzuciła na swój profil, by zwrócić uwagę na to, jak żyje większość mam.

Nie wiem, czy widzę to tylko ja, ale w tym całym bałaganie na głowie i w sercu. W tym zmęczeniu ciągłą chorobą wszystkich. W tych ogarnianych emocjach, w jakich żyjemy z @w_kracze od kilku tygodni, Nadzia uchwyciła mnie w 100%

- czytamy w poście aktorki.

Zosia Zborowska pokazała macierzyństwo bez filtra

Zofia Zborowska nie boi się pokazać, że bycie mamą to nie tylko radość, ale i zmęczenie, walka z emocjami, chorobami i nieustannym pośpiechem, który staje się nieodłączną częścią życia młodej mamy. W jej słowach o „zmęczeniu ciągłą chorobą wszystkich” i „ogarnianiu emocji” kryje się prawda o macierzyństwie, które wcale nie jest usłane różami, ale mimo wszystko pełne jest momentów nieocenionej wartości. Zofia nie udaje, że życie to bajka – pokazuje jego prawdziwą twarz.

To zdjęcie, na którym uchwyciła ją Nadzia, to nie tylko portret zmęczonej mamy, ale przede wszystkim szczęśliwej kobiety, która pomimo wszystkich trudności potrafi się uśmiechać. W śmiesznej różowej bluzce, z kochanym dużym brzuszkiem, z zaczerwienioną od mycia buzią – Zofia Zborowska stała się dla wielu wzorem autentyczności i odwagi w pokazywaniu tego, co naprawdę istotne.

Taka mama, zmęczona, ale uśmiechnięta, w śmiesznej różowej bluzce, z kochanym dużym brzuszkiem (wg Nadzi, wg mnie już mógłby być mniejszy) i z zaczerwienioną od mycia buzią. Jeśli Ona mnie tak właśnie widzi, to jestem o siebie spokojna. Kocham być Mamą, bez kitu.

Post Zofii Zborowskiej poruszył serca fanów: "Poproszę więcej takich zdjęć"

Zofia Zborowska, pokazując swoją prawdziwą twarz, daje innym kobietom przestrzeń do tego, by również w pełni zaakceptowały swoje zmęczenie, niedoskonałości, ale przede wszystkim – by mogły docenić piękno bycia mamą w tej najczystszej, najbardziej autentycznej formie. Obserwujące ją kobiety były zachwycone:

Dzięki Kobieto za 100% naturalności w tym sztucznym świecie

Piękny, naturalny kadr z macierzyństwa takim jakie, ono zazwyczaj jest

Bardzo prawdziwe zdjęcie, bez ustawek i maniery. Lubię to! Poproszę więcej takich zdjęć

Twoje słowa i to zdjęcie są takie wzruszające i pełne miłości! Pokazują, jak piękne, choć czasem trudne, jest macierzyństwo.

Ja tu widzę szczęśliwą mamę, doskonały wzór do naśladowania przez córki.

Internauci chwalili aktorkę za jej autentyczność, szczerość i odwagę w pokazywaniu prawdziwego macierzyństwa. W komentarzach można było zauważyć mnóstwo ciepłych słów, wsparcia i solidarności ze strony mam, które identyfikują się z jej doświadczeniem.

