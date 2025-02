Lider kultowego zespołu zniknął z mediów. Po dekadzie nieobecności opowiedział o wyniszczającej chorobie

Aleksander "Olek" Klepacz, lider Formacji Nieżywych Schabuff, znany z takich przebojów jak "Lato" czy "Ławka", od dekady zmaga się z depresją lekooporną. W programie "Halo, tu Polsat" artysta po raz pierwszy publicznie opowiedział o swojej chorobie i trudach codziennego życia z nią związanych.

W programie "Halo, tu Polsat" Klepacz wyznał, że od 10 lat zmaga się z depresją lekooporną. Choroba sprawiła, że codzienne życie stało się dla niego nie do zniesienia.

Ta samotność była przerażająca, nie rozumiałem, co się ze mną dzieje, to była niechęć do życia, nie byłem w stanie poradzić sobie z prostymi rzeczami – np. wymiana opon w samochodzie powodowała u mnie stres nie do przejścia, nie byłem w stanie funkcjonować, wstać rano, przerastało mnie to. Wtedy ratowała mnie książka Tomka Jastruna, który dobrze znał ten stan