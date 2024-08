Anna Chodakowska nie należała do osób, które miały szczęście w miłości. Jej pierwsze małżeństwo zakończyło się bardzo szybko, a związek z kolejnym ukochanym przerwała nagła śmierć. Dopiero po latach wyszło na jaw, jak wyglądało życie prywatne znanej aktorki.

Anna Chodakowska swoją karierę rozpoczęła w 1973 roku, gdzie występowała w Teatrze Narodowym. Następnie przeniosła się do Teatru Studio w Warszawie. Ogromną popularność przyniosła jej rola Balladyny w spektaklu Adama Hanuszkiewicza. Gwiazda na swoim koncie ma też masę nagród oraz odznaczeń.

Pierwsze małżeństwo Anny nie należało do zbyt udanych. Okazuje się, że ona i Henryk Rozen bardzo dużo pracowali i najzwyczajniej w świecie mijali się. Wtedy na drodze Chodakowskiej stanął Krzysztof Bukowski.

"Niestety. Może byliśmy zbyt młodzi. Mieliśmy oddzielne spojrzenie na życie i sztukę. Robiłam wtedy karierę w Warszawie, w teatrze Adama Hanuszkiewicza, a mąż wyjechał do teatru w Rzeszowie. Potem spotkałam aktora i reżysera Krzysztofa Bukowskiego. Nasze losy się splotły" - mówiła po latach w "Życiu na gorąco".

Reżyser w tym czasie był żonaty z wokalistką Haliną Frąckowiak. Małżeństwo miało przechodzić w tym czasie kryzys.

Zakochani postanowili dać sobie szansę. Stworzyli udany duet, ponieważ mieli te same wartości.

"Rozumieliśmy się. Połączyły nas te same cele, dzieliliśmy podobne wartości. Stworzyliśmy duet w życiu i na scenie" - przyznała w "Życiu na gorąco".

Niestety ich sielankę przerwała niespodziewana śmierć reżysera w 2001 roku. Mężczyzna odszedł w wieku zaledwie 51 lat.

"Krzysztof był moją wielką miłością. Pielęgnowaliśmy nasze uczucie. Interesowały nas różne rzeczy, ale mieliśmy te same cele. Byliśmy ze sobą do niespodziewanego odejścia Krzysztofa w 2001 roku. Miał tylko 51 lat. To był dla mnie szok" - podkreśliła aktorka.